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Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel рассчитывает вернуть свои процессоры в продукты Apple
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Ещё до того, как Apple представила свои новые процессоры в составе ноутбуков MacBook Pro, генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) взял на себя смелость заявить, что считает своим долгом способствовать созданию таких процессоров Intel, которые заставят Apple вернуться к их использованию. Более того, процессоры этой марки смогут появиться в тех изделиях Apple, которые их ранее не использовали, как убеждён глава Intel.

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Источник изображения: Intel

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При этом Гелсингер отдаёт должное усилиям Apple, высоко оценивая качества процессоров серии M1, которые дебютировали в ноябре прошлого года. По словам главы компании, Apple проделала хорошую работу на данном направлении. После вчерашнего анонса процессоров M1 Max и новых устройств на их основе курс акций Apple вырос на 1,2%, а ценные бумаги Intel при этом подорожали на символический один цент. Впрочем, раз дело не дошло до снижения, это уже своего рода достижение для Intel.

#intel #apple #процессоры #macbook pro
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