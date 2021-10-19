Не хочешь – заставим?

Ещё до того, как Apple представила свои новые процессоры в составе ноутбуков MacBook Pro, генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) взял на себя смелость заявить, что считает своим долгом способствовать созданию таких процессоров Intel, которые заставят Apple вернуться к их использованию. Более того, процессоры этой марки смогут появиться в тех изделиях Apple, которые их ранее не использовали, как убеждён глава Intel.

реклама

Источник изображения: Intel

анонсы и реклама Новейшие RX 6600 в Регарде -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена -17000р на RTX 3070 ASUS RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -39 000р на MSI RTX 3080 Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза -35000р на RTX 3080 MSI Gaming В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

При этом Гелсингер отдаёт должное усилиям Apple, высоко оценивая качества процессоров серии M1, которые дебютировали в ноябре прошлого года. По словам главы компании, Apple проделала хорошую работу на данном направлении. После вчерашнего анонса процессоров M1 Max и новых устройств на их основе курс акций Apple вырос на 1,2%, а ценные бумаги Intel при этом подорожали на символический один цент. Впрочем, раз дело не дошло до снижения, это уже своего рода достижение для Intel.