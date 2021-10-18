16-дюймовая версия — от 234 990 рублей.

Компания Apple провела мероприятие под названием «В отрыв», в рамках которого были представлены новые компьютеры линейки MacBook Pro. Машины получили совершенно новый дизайн и аппаратные платформы — Apple M1 Pro и M1 Max.

реклама

В рамках трансляции купертинская компания показала ноутбуки с экранами двух размеров — 14,2 дюйма и 16,2 дюйма. Устройства теперь оснащены новым дисплеем Liquid Retina XDR на базе mini-LED с поддержкой технологии TrueMotion (частота обновления до 120 Гц) и HDR. Другие параметры дисплея: 1000 нит базовой яркости и 1600 нит в пике. Контрастность: 1000000:1. По поводу дисплея ещё важно знать, что рамки во круг него по бокам стали меньше на 26%, сверху — на 60%.

Перед непосредственной демонстрацией новых MacBook Pro компания Apple рассказала о своих фирменных аппаратных платформах Apple M1 Pro и M1 Max. Младшая M1 Pro содержит 33,7 млрд транзисторов, включает в себя 10-ядерный центральный процессор (8 производительных и 2 энергоэффективных ядра).

Встроенный графический процессор в Apple M1 Pro стал более производительным по сравнению с тем, что стоит в M1. Новая версия чипа имеет 16 ядер с 2048 потоковыми процессорами, а также 16-ядерный нейропроцессор — последний отвечает за работу искусственного интеллекта и операции, связанные с машинным обучением.

Однокристальная платформа дополнительно несёт на себе оперативную память LPDDR5 объёмом до 32 Гбайт с пропускной способностью до 200 Гбит/с. Здешняя память используется как центральным процессором, так и графическим.

Старшая модель Apple M1 Max представляет собой практически помноженную во всём версию M1 Pro. Во-первых, у здешнего модуля GPU есть 32 ядра и 4096 потоковых процессора. В рамках презентации компания Apple показала на графике, что данный GPU в четыре раза производительнее решения, представленного в первом чипе M1.

Apple M1 Max поддерживает до 64 Гбайт оперативной памяти, обладает пропускной способностью памяти до 400 Гбайт/с, имеет 57 млрд транзисторов и поддерживает до 4 внешних дисплеев (младшая версия поддерживает только 2).

Графики, которые представители Apple показывали в рамках презентации, призваны были наглядно продемонстрировать превосходство новых чипов не только над базовой версией M1, но и над аппаратной платформой любого производительного ноутбука с предустановленным восьмиядерным процессором и мощной дискретной графикой. Правда, купертинцы в своих графиках не удосужились подписать конкретные модели от конкурентов, с которыми она сравнивала свои продукты.

Перейдём к сравнению кривых на графиках. Например, вот здесь Apple показала, что чипы M1 Pro / Max потребляют на 70 % меньше энергии по сравнению с 8-ядерным центральным процессором для ноутбука.

В плане сравнения производительности можно наблюдать не менее впечатляющую картину. Центральный процессор M1 Pro / Max в два раза быстрее Core i9, который устанавливается на MacBook Pro 16 образца 2019 года.

Графика по части производительности тоже не отстаёт. GPU платформы M1 Pro в 2,5 раза быстрее Radeon Pro 5600M, что есть сейчас на MacBook Pro 16 образца 2019 года. В случае с M1 Max скорость работы возрастает в 4 раза.

После разговоров о скорости работы, производительности и превосходных степенях Apple завела разговор о новых дисплеях, которые будут устанавливаться в MacBook Pro. Они построены на панелях Mini LED (совсем как в новых iPad Pro) и обзавелись фирменной «чёлкой», которая есть на всех топовых смартфонах iPhone. На этом небольшом островке инженеры разместили веб-камеру FaceTime HD с разрешением 1080p. Разрешение экрана Mini LED-панели диагональю 16,2 дюйма — 3465x2234 точек.

О других особенностях MacBook Pro 14,2/16,2 тезисно:

возвращение разъёма HDMI, слота для SD-карт и магнитной зарядки MagSafe;

поддержка зарядки через USB Type-C;

«тачбара» больше нет — на его место вернулся привычный ряд функциональных клавиш;

аудиосистема из 6 динамиков — на 70 % больше басов, поддержка Dolby Atmos;

три микрофона;

скорость SSD — до 7,4Гбайт/с;

невероятная автономность — до 17 часов воспроизведения видео в 14-дюймовой модели и до 21часа в 16-дюймовой;

поддержка быстрой зарядки — с 0 до 50% за 30 минут.

А теперь самое печальное — цены. Тут комментарии излишни, считайте, оценивайте, думайте сами:

14-дюймовая версия c предустановленным M1 Pro — от 189 990 рублей;

16-дюймовая версия c предустановленным M1 Pro — от 234 990 рублей;

16-дюймовая версия c предустановленным M1 Max — от 334 990 рублей.

анонсы и реклама Мегаслив топовой 3070 Gigabyte Aorus дешевле любого Палит Новейшие RX 6600 в Регарде -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена -17000р на RTX 3070 ASUS RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -39 000р на MSI RTX 3080 Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза -35000р на RTX 3080 MSI Gaming В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

О старте продаж ноутбуков MacBook Pro нового поколения на российском рынке Apple сообщит дополнительно.