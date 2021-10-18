Очередным доказательством всеобъемлющего характера полупроводникового кризиса становятся комментарии главы компании Philips Франса ван Хутена (Frans van Houten), сделанные в интервью Bloomberg после публикации квартального отчёта на этой неделе.
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Сейчас этот производитель медицинской техники вынужден заказывать дефицитные комплектующие на условиях доставки по воздуху, что неизбежно увеличивает издержки. Их компания вынуждена будет переносить на стоимость продукции, поэтому цены вырастут. Напряжённая ситуация с доступностью электронных компонентов сохранится и в этом квартале, по мнению представителя компании. По итогам всего года выручка увеличится всего не несколько процентов, но норму прибыли удастся слегка увеличить – это также указывает на вероятность повышения цен. Со следующим годом в компании связывают надежды на заметный рост прибыли.