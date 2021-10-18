Поставщики ноутбуков, как сообщает DigiTimes, вынуждены будут в очередной раз поднять цены на новые модели, поскольку растут себестоимость компонентов и расходы на их доставку, а многие комплектующие остаются в дефиците, что тоже вызывает рост цен.
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Если для моделей существующего поколения производители ещё изыскивали возможность удерживать цены на текущем уровне, то по мере выхода новых моделей таких возможностей остаётся всё меньше. По прогнозам некоторых экспертов, новая волна спроса на ноутбуки начнётся только в 2024 году, а в ближайшие кварталы ситуация должна стабилизироваться по мере нормализации поставок комплектующих.