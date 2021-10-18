Слухи в очередной раз рискуют остаться слухами.

На прошлой неделе распространяемую некоторыми западными источниками информацию о снижении количества заказов на iPhone 13 со стороны Apple популярный ресурс DigiTimes уже попытался опровергнуть, а с новой началом недели он продолжил этим заниматься с завидным упорством.

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Источник изображения: DigiTimes

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На этот раз тайваньское издание заявило, что поставщики датчиков изображений для камер смартфонов никакого снижения количества заказов для iPhone 13 в октябре и на начало ноября не ощутили. На прошлой неделе сообщалось, что Apple якобы уменьшила производственную программу на текущий год сразу на 10 млн смартфонов.