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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Производители датчиков изображений для смартфонов не почувствовали снижения объёмов заказов на iPhone 13
Слухи в очередной раз рискуют остаться слухами.
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На прошлой неделе распространяемую некоторыми западными источниками информацию о снижении количества заказов на iPhone 13 со стороны Apple популярный ресурс DigiTimes уже попытался опровергнуть, а с новой началом недели он продолжил этим заниматься с завидным упорством.

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Источник изображения: DigiTimes

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На этот раз тайваньское издание заявило, что поставщики датчиков изображений для камер смартфонов никакого снижения количества заказов для iPhone 13 в октябре и на начало ноября не ощутили. На прошлой неделе сообщалось, что Apple якобы уменьшила производственную программу на текущий год сразу на 10 млн смартфонов.

#смартфоны #apple #iphone 13
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