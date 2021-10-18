И в 2023 году собирается предложить электрический кроссовер стоимостью $35 000.

Компания Foxconn ранее уже заявляла, что к середине десятилетия претендует на 10% мирового рынка контрактных услуг по сборке электромобилей, а теперь, как отмечает Nikkei Asian Review, она назвала годовой оборот этого рынка, на который сама претендует - $35 млрд. Добиться подобной выручки на рынке электромобилей компания рассчитывает в течение пяти ближайших лет.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

На мероприятии в Тайбэе компания представила прототипы своих электромобилей, которые будет выпускать совместно с тайваньским автопроизводителем Yulon Motor под маркой Foxtron. Седан и кроссовер появятся не ранее 2023 года, а вот электробусы для использования в нескольких городах Тайваня начнут эксплуатироваться уже в следующем году.

Уже в этом году Foxconn рассчитывает выручить около $357 млн на рынке компонентов для электромобилей и профильных услуг. Производство электромобилей Foxconn намеревается организовывать в непосредственной близости к рынкам сбыта. В США, например, уже в апреле следующего года начнётся сборка пикапов Lordstown Motors на недавно купленном предприятии в Огайо. Здесь же в конце 2023 года будет налажена контрактная сборка электрического кроссовера марки Fisker. В скором времени Foxconn обещает поделиться планами по экспансии на рынке Европы.

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Самое интересное, что представленные в Тайбэе прототипы носили обозначения, напоминающие ассортимент продукции Tesla: кроссовер получил обозначение Model C, седан – Model E, а электробус – Model T, определённым образом перекликаясь с наследием марки Ford. Кроссовер Foxtron, который выйдет на рынок в 2023 году, будет предлагаться по цене от $35 000. Седан имеет перспективы экспорта за пределы Тайваня, но он появится позже.