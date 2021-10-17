В рамках следующего поколения процессоров Intel Alder Lake состоится переход на новый стандарт оперативной памяти. DDR5 станет очередным прорывом на рынке, предлагая увеличение производительности, высокую эффективность и снижение энергопотребления. Всё это позволит геймерам и обычным пользователям усилить свои компьютеры, получив преимущества в играх и рабочих задачах. G.SKILL уже больше 30 лет стоит на переднем краю инноваций, а значит не могла пройти мимо такого значимого события. Как стало известно, компания готовит новую линейку ОЗУ DDR5, предназначенную для энтузиастов.Trident Z5 RGB и Trident Z5 имеют идентичные характеристики и отличаются только наличием или отсутствием подсветки. Обе нацелены на обеспечение флагманской производительности и выпускаются комплектом на 32 Гб, включающим две планки по 16 Гб. Для любителей экстремальных скоростей приготовлена ОЗУ DDR5-6400 со сверхнизкими задержками CL36-36-36-76. G.SKILL полагает, что этот продукт станет одним из самых желанных на рынке и сможет раскрыть разгонный потенциал самых высокопроизводительных процессоров. Стоит отметить, что обе линейки памяти основываются на отборных чипах производства Samsung.Поскольку G.SKILL ставит во главу угла качество, специалисты компании проверяют все готовые продукты в ручном режиме. Это позволяет не только достичь максимальной производительности, но и свести количество брака к минимальным отметкам. G.SKILL также понимает, что многие пользователи делают свой выбор ещё и исходя из эстетических показателей. Именно поэтому вся линейка получила новый дерзкий дизайн, а конструкция радиаторов с подсветкой бросается в глаза. Это значит, что любители скоростной ОЗУ не смогут не заметить Trident Z5, находясь в поисках подходящего комплекта.Выбирая модуль с подсветкой, нужно знать о возможности скачать специализированное ПО Trident Z Lighting Control. Утилита позволит синхронизировать элементы RGB с другими компонентами компьютера. Это может быть подсветка на материнской плате, видеокарте и многое другое. Особой гордостью G.SKILL является высококачественная схема управления питанием. Она обеспечивает надёжность и стабильный сигнал на максимальных частотах как в играх, так и в самых требовательных рабочих задачах.Поставки комплектов оперативной памяти Trident Z5 и Trident Z5 RGB производства G.SKILL стартуют в начале ноября и будут доступны через дистрибьютеров по всему миру. Ознакомиться со спецификациями линейки можно на изображении выше.