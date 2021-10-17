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Немецкий концерн Volkswagen то и дело уступает место лидера автомобильного рынка корпорации Toyota, но в свете наметившегося перехода на электротягу всё чаще называет своим главным конкурентом компанию Tesla. Действующий генеральный директор Герберт Дисс (Herbert Diess) лично дружит с Илоном Маском (Elon Musk), что не мешает возглавляемым ими компаниям конкурировать на рынке электромобилей. Сентябрьская статистика Volkswagen показала, что уже в следующем году концерн может выйти на ежегодный выпуск одного миллиона электромобилей, если существующие темпы роста сохранятся.

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Как отмечает Electrek, на конференции для руководящего состава Volkswagen в Австрии «особым гостем» оказался Илон Маск (Elon Musk), который выступал по видеосвязи. Герберт Дисс попросил своего коллегу и приятеля поделиться рецептом столь быстрого развития компании Tesla.

Источник изображения: Electrek

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Илон Маск не стал вдаваться в пространные рассуждения, и с ходу заявил, что считает себя прежде всего инженером, который интересуется вопросами производства, логистики и поставок компонентов. Герберт Дисс призывает подчинённых добиться ускорения принятия решений и снижения уровня бюрократии без ущерба для ответственности со стороны руководства. Volkswagen, по его словам, многого добился в прошлом, но былых заслуг не хватит для выживания компании в новом мире. Дисс в ближайшее время собирается организовать для подчинённых визит на строящееся предприятие Tesla в окрестностях Берлина.

#tesla #илон маск #volkswagen
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