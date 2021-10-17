Гипнотизирующий процессорный охладитель.

Долгожданное оживление в настольный сегмент рынка этой осенью принесёт выход процессоров Intel семейства Alder Lake-S. Этому событию уже радуются производители материнских плат, модулей оперативной памяти и систем охлаждения. Многим из последних придётся бесплатно разослать новые наборы креплений под разъём LGA 1700, но это не отменяет возможности выхода новых систем охлаждения, изначально готовых к работе с процессорами Alder Lake.

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Ресурсу VideoCardz, например, удалось добыть изображения новой серии необслуживаемых систем жидкостного охлаждения Corsair, которые дебютируют в ближайшие недели одновременно с процессорами Intel Alder Lake.

Источник изображения: Corsair, VideoCardz

Как и все подобные решения, новинки Corsair объединяют в одном корпусе водоблок и помпу, но дополнительным бонусом становится круглый дисплей в окантовке из ARGB-подсветки, который способен демонстрировать производительность помпы и температуру в масштабе реального времени.

Источник изображения: Corsair, VideoCardz

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По сути, это не только красиво, но и информативно – при условии, конечно, что пользователь имеет возможность постоянно смотреть сквозь боковую панель системного блока в район центрального процессора.