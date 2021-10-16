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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC сможет претендовать на ежегодные субсидии для японского предприятия
И со стройкой они тоже помогут.
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Издание Nikkei Asian Review продолжает раскрывать тему вчерашнего заявления руководства TSMC о намерениях построить к 2024 году предприятие на территории Японии, которое сосредоточится на выпуске 22-нм и 28-нм изделий для местных клиентов. На этот раз информационный повод был сформирован министром экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиудой (Koichi Hagiuda).

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Источник изображения: Reuters

Чиновник выразил готовность японских властей выделить несколько миллиардов долларов не только на строительство предприятия TSMC в Японии, но и на поддержку его функционирования. Фактически, субсидии планируется сделать ежегодными, соответствующие затраты могут быть внесены в уточнённый бюджет на 2021 фискальный год, который будет утверждаться после выборов 31 октября. Для поддержки зарубежных компаний, готовых организовать производство на территории Японии, будет разработан комплекс законодательных мер.

Японские власти планируют предусмотреть субсидирование подобных предприятий, но с условием приоритета в поставках продукции на японский рынок. Если компания не сможет соответствовать определённым требованиям в этой сфере, то ей придётся компенсировать затраты японским властям. Ожидается, что строящееся предприятие TSMC почти половину необходимых на его возведение средств получит от правительства Японии.

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ВТО может выступить против подобных преференций, если они создадут привилегированные условия для компаний, поддерживаемых японскими властями. Впрочем, в Китае аналогичные схемы субсидирования действуют без явных протестов со стороны данной организации, поэтому и японские чиновники рассчитывают на благосклонность ВТО.

#полупроводники #tsmc #япония
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