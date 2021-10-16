Биткоин в каждый дом – такова суть нового проекта Джека Дорси.

Как отмечает CNBC, основатель Twitter и Square Джек Дорси (Jack Dorsey) со страниц созданной им социальной сети заявил, что Square возьмёт на себя расходы по разработке специального аппаратного обеспечения для создания публичной майнинговой платформы, которая откроет доступ к добыче криптовалют широкому кругу населения планеты.

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Источник изображения: Getty Images

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Главная идея Дорси в рамках данной инициативы – сделать майнинг доступнее для частных лиц, хотя пользоваться возможностями новой платформы смогут и компании. Чем больше будет майнеров, как считает основатель Twitter, тем стабильнее и надёжнее будет работать распределённая сеть по добыче криптовалюты. Основную ставку, по всей видимости, он собирается делать на биткоин. Приобщиться к добыче биткоина, как утверждает Дорси, в будущем можно будет так же просто, как подключить устройство к розетке. Программную платформу для нового проекта Square тоже надеется разработать собственными силами.