Запрет активности по добыче криптовалюты на территории Китая повлёк мероприятия по определению мест, в которых расположены майнинговые фермы. Как отмечает Bloomberg, специфическая активность майнеров с точки зрения характера передаваемой информации позволяет достаточно чётко отследить их местоположение.
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На территории провинции Цзянсу, например, как сообщает местная пресса, власти выявили около 4500 адресов, связанных с запрещённой активностью по добыче криптовалют. Из этого количества примерно одна пятая часть адресов имела отношение к различным правительственным и академическим учреждениям Китая. По всей видимости, электроэнергия в данном случае майнерами используется не по назначению, и это может вызывать претензии к государственным учреждениям со стороны энергоснабжающих компаний.
Впрочем, даже в масштабах отдельно взятой провинции урон для энергосистемы и окружающей среды был не так велик. Майнеры в Цзянсу потребляли не более 0,01% всего электричества по итогам 2020 года.