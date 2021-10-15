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Новости Hardware Алексей Сычёв
В одной из китайских провинций до 20% майнеров потребляли электроэнергию государственных учреждений
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Запрет активности по добыче криптовалюты на территории Китая повлёк мероприятия по определению мест, в которых расположены майнинговые фермы. Как отмечает Bloomberg, специфическая активность майнеров с точки зрения характера передаваемой информации позволяет достаточно чётко отследить их местоположение.

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Источник изображения: Bloomberg

На территории провинции Цзянсу, например, как сообщает местная пресса, власти выявили около 4500 адресов, связанных с запрещённой активностью по добыче криптовалют. Из этого количества примерно одна пятая часть адресов имела отношение к различным правительственным и академическим учреждениям Китая. По всей видимости, электроэнергия в данном случае майнерами используется не по назначению, и это может вызывать претензии к государственным учреждениям со стороны энергоснабжающих компаний.

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Впрочем, даже в масштабах отдельно взятой провинции урон для энергосистемы и окружающей среды был не так велик. Майнеры в Цзянсу потребляли не более 0,01% всего электричества по итогам 2020 года.

#майнинг #китай #криптовалюты #майнинг запретят
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