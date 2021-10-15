В иной ситуации ей пришлось бы для получения такого дохода реализовать более 200 тысяч электромобилей.

В феврале этого года Tesla вложила $1,5 млрд в биткоин, и на определённом этапе деятельности эта инвестиция позволяла ей зарабатывать больше, чем на реализации электромобилей. Десять процентов своих биткоинов Tesla с тех пор успела продать, а решение начать реализацию электромобилей за криптовалюту быстро отменила, сославшись на негативное влияние майнинга на окружающую среду. Илон Маск (Elon Musk) тогда объявил, что компания возобновит приём биткоина в качестве средства оплаты тогда, когда добыча криптовалюты перестанет оказывать негативное влияние на экологию из-за больших энергозатрат.

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Как отмечает Bitcoin Magazine, сейчас Tesla владеет примерно 43 200 биткоинами, их рыночная стоимость на данный момент достигает $2,5 млрд.

Источник изображения: CNBC

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Получается, что с момента покупки первых биткоинов Tesla смогла заработать на такой операции $1 млрд. Во втором квартале этого года для получения идентичного чистого дохода компании пришлось отгрузить не менее 201 250 электромобилей. Получается, что простое хранение средств в биткоинах приносит Tesla немалую выгоду, даже если никакие операции с ними не осуществляются.