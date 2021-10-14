Зато выручка компании в этом году вырастет на 24% вместо 20%.

По информации агентства Reuters, на квартальной отчётной конференции TSMC глава компании Си-Си Вэй (C.C. Wei) уделил достаточно внимания среднесрочным тенденциям развития отрасли, сообщив о вступлении этого контрактного производителя в длительную фазу структурного роста, сопровождающуюся сохранением нормы прибыли на уровне выше 50%.

реклама

Источник изображения: TSMC

Собственную ценовую политику компания обязуется ориентировать не на какие-то сиюминутные выгоды, а на приоритеты стратегического развития. Не будем забывать, что в ближайшие три года компания готова потратить на расширение производства и освоение новых технологий не менее $100 млрд, только в этом году капитальные затраты уже приблизились к $22 млрд. Чтобы окупить все инвестиции, TSMC придётся повышать цены на собственные услуги. Пока о росте расценок на 20% с первого октября нам приходилось слышать только из неофициальных источников, поскольку представители компании подобные вопросы комментируют неохотно.

В четвёртом квартале текущего года TSMC полагается на высокий спрос на 5-нм продукцию, которая пока приносит ей около 18% всей выручки – возможно, в отчётном периоде эта доля увеличится. Прогноз по выручке на весь 2021 год был увеличен по итогам третьего квартала. Вместо увеличения этого финансового показателя на 20% компания теперь рассчитывает на 24% прироста. В текущем квартале TSMC планирует выручить от $15,4 до $15,7 млрд.

анонсы и реклама RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь Мегаслив топовой 3070 Gigabyte Aorus дешевле любого Палит -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -20000р на RTX 3070 Gigabyte Gaming - смотри цену -39 000р на MSI RTX 3080 Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза -35000р на RTX 3080 MSI Gaming В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде -17000р на RTX 3070 ASUS

С дефицитом компонентов, как заявил глава TSMC, участникам рынка придётся мириться на протяжении всего 2022 года. Очевидно, что запланированный ввод в строй новых предприятий потребует времени, и до конца следующего года ситуацию переломить не удастся.