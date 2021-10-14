Квартальный отчёт TSMC позволяет понять, что финансовые показатели компании улучшаются быстрее, чем производственные. По крайней мере, последовательно TSMC увеличила выработку кремниевых пластин всего на 5,7%, а выручка в долларовом выражении за это время увеличилась на 12%.
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В годовом сравнении выработка выросла на 12,5%, а выручка – на 22,6%. Хотя в последнем случае о двукратном приросте говорить не приходится, опережающий прирост финансовых показателей очевиден. Норма прибыли компании последовательно выросла с 50 до 51,3%, она склонна объяснять это возросшей доходностью технологических операций последних стадий обработки (таких, как упаковка готовых кристаллов в корпус), а также более благоприятным сочетанием техпроцессов в портфеле услуг. На 7-нм и 5-нм технологии в минувшем квартале приходилось более половины совокупной выручки.