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Новости Hardware Алексей Сычёв
Выручка TSMC растёт значительно быстрее производительности
Почти в два раза.
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Квартальный отчёт TSMC позволяет понять, что финансовые показатели компании улучшаются быстрее, чем производственные. По крайней мере, последовательно TSMC увеличила выработку кремниевых пластин всего на 5,7%, а выручка в долларовом выражении за это время увеличилась на 12%.

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Источник изображения: TSMC

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В годовом сравнении выработка выросла на 12,5%, а выручка – на 22,6%. Хотя в последнем случае о двукратном приросте говорить не приходится, опережающий прирост финансовых показателей очевиден. Норма прибыли компании последовательно выросла с 50 до 51,3%, она склонна объяснять это возросшей доходностью технологических операций последних стадий обработки (таких, как упаковка готовых кристаллов в корпус), а также более благоприятным сочетанием техпроцессов в портфеле услуг. На 7-нм и 5-нм технологии в минувшем квартале приходилось более половины совокупной выручки.

#аналитика #финансы #полупроводники #литографическое производство #tsmc
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