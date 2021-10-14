Оно предложит клиентам решения не прогрессивнее 22 нм.

Как поясняет Bloomberg, на квартальной отчётной конференции руководство TSMC подтвердило намерения начать в следующем году строительство своего первого предприятия на территории Японии. Оно наладит выпуск 28-нм и 22-нм продукции к концу 2024 года, как поясняет источник. Бюджет строительства не уточняется, но японское правительство обещало принять участие в его финансировании.

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Источник изображения: TSMC

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Строительство предприятий за пределами Тайваня компания намеревается финансировать за счёт долевого участия крупных клиентов, как пояснил финансовый директор TSMC. Кто именно станет партнёрами по строительству предприятия в Японии, не уточняется, но слухи ранее приписывали эту роль корпорации Sony и производителю автокомпонентов Denso, который является главным поставщиком комплектующих на конвейер Toyota Motor – крупнейшего автопроизводителя в мире. TSMC также рассматривает возможность строительства предприятия в Германии, а новое американское предприятие будет использовать преимущественно для обслуживания инфраструктурных и оборонных заказов. Предприятие в штате Аризона начнёт выдавать 5-нм продукцию в 2024 году.