Это выше, чем кварталом ранее.

Возможно, это справедливо, что именно компании TSMC выпало право открыть череду квартальных отчётов, ведь эта компания контролирует более половины мирового рынка контрактных услуг по выпуску полупроводниковых компонентов. О положении дел в полупроводниковой отрасли во многом можно судить именно по финансовым результатам деятельности TSMC.

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Источник изображения: TSMC

Как гласит пресс-релиз компании, в минувшем квартале TSMC выручила $14,88 млрд, увеличив выручку на 22,6% в годовом выражении и на 12% последовательно. Норма валовой прибыли достигла 51,3%, норма операционной прибыли составила 41,2%, а норма чистой прибыли достигла 37,7%.

Источник изображения: TSMC

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Как и в прошлом квартале на 18% выручку TSMC определяла реализация 5-нм изделий, а вот доля 7-нм продукции последовательно выросла с 31 до 34%. Компания особо отмечает, что доля продвинутой в литографическом отношении продукции достигла 52% в денежном выражении. В отраслевом делении 37% выручки пришлись на сегмент высокопроизводительных вычислений (+9%), но основную часть выручки (44%) компания по-прежнему получает от реализации компонентов для смартфонов (+15%). Примечательно, что формирующий лишь 9% выручки сегмент Интернета вещей продемонстрировал самый заметный прирост в последовательном сравнении – 23%. Автомобильный сегмент довольствуется 4% выручки, и прирост на этом направлении не превысил 5%, хотя руководство TSMC не устаёт повторять, что сконцентрировано на решении проблемы дефицита полупроводниковых компонентов в автомобильной отрасли. Сегмент бытовой электроники, отвечающий за 3% выручки TSMC, в третьем квартале последовательно просел на 2%.