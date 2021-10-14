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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В третьем квартале TSMC получила треть выручки от реализации 7-нм изделий
Это выше, чем кварталом ранее.
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Возможно, это справедливо, что именно компании TSMC выпало право открыть череду квартальных отчётов, ведь эта компания контролирует более половины мирового рынка контрактных услуг по выпуску полупроводниковых компонентов. О положении дел в полупроводниковой отрасли во многом можно судить именно по финансовым результатам деятельности TSMC.

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Источник изображения: TSMC

Как гласит пресс-релиз компании, в минувшем квартале TSMC выручила $14,88 млрд, увеличив выручку на 22,6% в годовом выражении и на 12% последовательно. Норма валовой прибыли достигла 51,3%, норма операционной прибыли составила 41,2%, а норма чистой прибыли достигла 37,7%.

Источник изображения: TSMC

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Как и в прошлом квартале на 18% выручку TSMC определяла реализация 5-нм изделий, а вот доля 7-нм продукции последовательно выросла с 31 до 34%. Компания особо отмечает, что доля продвинутой в литографическом отношении продукции достигла 52% в денежном выражении. В отраслевом делении 37% выручки пришлись на сегмент высокопроизводительных вычислений (+9%), но основную часть выручки (44%) компания по-прежнему получает от реализации компонентов для смартфонов (+15%). Примечательно, что формирующий лишь 9% выручки сегмент Интернета вещей продемонстрировал самый заметный прирост в последовательном сравнении – 23%. Автомобильный сегмент довольствуется 4% выручки, и прирост на этом направлении не превысил 5%, хотя руководство TSMC не устаёт повторять, что сконцентрировано на решении проблемы дефицита полупроводниковых компонентов в автомобильной отрасли. Сегмент бытовой электроники, отвечающий за 3% выручки TSMC, в третьем квартале последовательно просел на 2%.

#аналитика #финансы #полупроводники #литографическое производство #tsmc
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