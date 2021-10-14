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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Курс акций AMD за ближайшие пять лет может увеличиться в два раза
Только в этом году выручка компании может увеличиться на 70%.
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Авторы регулярной рубрики на страницах Seeking Alpha со ссылкой на прогнозы Beyond the Hype сообщают, что собственный уровень прироста выручки, установленный руководством AMD на текущий год, достаточно консервативен, хотя +60% за год по нынешним временам являются довольно оптимистичным заявлением.

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Источник изображения: Seeking Alpha

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Аналитики ожидают, что фактический прирост выручки AMD в этом году составит 70%. В последующие пять лет она вряд ли будет в среднем увеличиваться менее чем на 30%, и это позволяет авторам прогноза ожидать увеличения курса акций компании в два раза к концу периода прогнозирования. Надо сказать, что с 2016 по 2021 годы курс акций AMD уже вырос в пятьдесят раз, пропорционально увеличив капитализацию компании. Удвоение показателя в последующие пять лет на этом фоне не кажется фантастическим.

#amd #аналитика #финансы #акции
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