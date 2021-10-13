Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Фома Шилов
Защищённый флагман Oukitel WP17 с ИК-камерой и аккумулятором 8300 мАч стоит всего $199
анонсы и реклама
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
RTX 3080 уже стоит не сильно больше 100 тр
-20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке

Большая часть защищённых смартфонов похожа на неуклюжие кирпичи, по которым время от времени можно звонить. Они неплохо справляются со своей прямой задачей, но использовать их в повседневной жизни прямо скажем неприятно и неудобно. Новый Oukitel WP17 ломает устоявшиеся стереотипы, ведь этот смартфон не только прочный, но и стильный, что позволит с лёгкостью использовать его как на модной вечеринке, так и в пыльном цеху.

Купить Oukitel WP17



Поскольку мы говорим о защищённом гаджете, то прежде всего нужно коснуться именно функциональных особенностей новинки. Итак, заявлена защита по стандартам: IP68, IP69K и MIL-STD-G810. Что это значит? Владелец смартфона может заниматься дайвингом, снимая с помощью своего телефона подводный мир. После этого бросить WP17 в песок на пляже, а если гаджет упадёт в бетономешалку, не беда, ведь для него грязь и пыль не представляют никакой опасности. В конце телефон можно уронить с высоты 1.5 метра, что также никак не отразится на его самочувствии.



И всё это работает на базе процессора MediaTek Helio G95. Это мощный 8-ядерный чип, способный разгоняться до 2 ГГц, работающий в паре с 8 Гб оперативной памяти. В довесок идёт скоростной твердотельный накопитель на 128 Гб, что позволяет забыть о проблемах с производительностью на долгие годы. Что и говорить, если большинство обычных смартфонов не могут похвастать подобными характеристиками. А ведь это ещё не всё. За автономность отвечает аккумулятор на 8300 мАч. Производитель уверяет, что этого хватит на 2 дня активной работы, при этом от нуля до 100% WP17 заряжается всего за 4 часа благодаря скоростной технологии на 18 Вт. Ну а ваши знакомые оценят по достоинству функцию обратной зарядки, что позволит им вернуть к жизни севшие батареи находясь вдали от цивилизации и розеток.



Нужно понимать, что современный смартфон, это прежде всего большой прямоугольный дисплей. Именно на основе этого компонента многие судят о качестве того или иного аппарата. Oukitel решила не экономить, установив большой экран размером 6.76 дюймов с разрешением 2400х1080р (FHD+) и соотношением сторон 20.5:9. Дисплей понравится любителям сериалов и сёрфинга в сети, радуя самых придирчивых гаджетоманов высокой частотой обновления в 90 Гц. WP17 выдаёт сочные цвета, обладает отличным уровнем яркости, обеспечивая плавную картинку без лагов.



Любителей фотографии приятно удивит основная камера на 64 Мп. Это современный мощный сенсор, способный снимать видео в разрешении 4К даже на морском дне. Доступны несколько дополнительных модулей, включая 2 Мп макро. Особый интерес может вызвать инфракрасный датчик на 20 Мп. Он получил 4 излучателя с регулировкой дальности обзора от 1 до 20 метров, что позволит видеть в темноте не хуже, чем дикая кошка. Это открывает целый спектр возможностей, а также может пригодиться для раскрытия творческого потенциала, ведь ИК сенсором могут похвастать единицы смартфонов на рынке.





WP17 построен на базе мобильной ОС Android 11 и включает все необходимые обновления и современные функции из коробки. Смартфон поддерживает 4G и включает две SIM-карты с поддержкой карт памяти до 256 Гб. Аппарат поступит в продажу 18 октября, но уже сейчас его можно получить с огромной скидкой. Так, стандартная цена WP17 составляет 399 долларов, но до 24 октября он будет доступен за 199 долларов. Торопитесь: количество единиц ограничено.

Купить Oukitel WP17

#oukitel
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Анонсирован OUKITEL WP9 – NFC и 8 000 мА*ч за 160 долларов с наушниками в подарок
OUKITEL представила 5G-смартфон с аккумулятором на 15 600 мА*ч
Суперзащищённый смартфон Oukitel WP15 получил аккумулятор на 15 600 мАч и поддержку 5G
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: октябрь 2021
18
Полезные и нужные сегодня программы и онлайн-сервисы: от торрентов до Госуслуг
47
5 причин, по которым я купил блок питания на 750 ватт для бюджетного компьютера
150
Windows 10 Pro за 8.19 доллара в магазине KeysOff в рамках акционной распродажи со скидками до 90%
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Call of Pripyat. Часть третья
2
Обзор и тестирование моноблока ASUS Vivo AiO 24 V241
8

Сейчас обсуждают

LastAtlant
22:38
Да ладно, 19 метров армированного бетона. Слабо верится.
ВВС США провели испытания бомбы Bunker Buster
MriS
22:33
Естественно Аида, самая бесполезна программа на пк, ещё за неё денег хотят 🤔. В заблуждение вводит людей, да и всё. Проверять работу компа надо в реальный приложениях или в играх, а не на попугаи в А...
Первое обновление Windows 11 не устранило ошибки с производительностью AMD Ryzen
Олекс Алекс
22:23
купи консоль
Xiaomi снизила стоимость 8K-телевизора на 4 655 долларов
MriS
22:23
Интел просто денег не жалеют и они могут много людей нанять для устранения косяков. АМД очень жадная компании, наймут одного за копейки и будет он решать вопросы месяцами или годами.
Новый патч с исправлениями для Windows 11 ещё больше снизил производительность процессоров AMD Ryzen
6eлоруС_80
22:21
Формально как бы существует. Но по факту похоронен рипперами 3000-й серии. А десктопный 5950х ещё пару лопат сверху на могилу HEDT штеуда закинул
Новейшая RX 6600 уступает даже RTX 2060 Super
fynjy_2005
22:21
Кто минусы ставит? 6700, 6600, 6600хт, 6700хт
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: октябрь 2021
14 +++++++++
22:20
нармас, пачти даром !!! )))))))))))
Представлена видеокарта AMD Radeon RX 6600 по рекомендованной розничной цене 329 долларов
Николай Басенко
22:15
неверно, f серия дала возможность платить за камни без графики столько же столько же за камни с графикой, а те в свою очередь подорожали
Инсайдер поделился обширной информацией о работе платформы Alder Lake и сроках выхода плат B660/H610
Leonid Shagidullin
22:14
Не, на такие тайминги у меня шишка не стоит. Я еще помню как DDR Winbond BH-5 имел тайминги 1,5-2-2-5 и рвал все. правда, и нужное напряжение до 4В мамки не могли дать, кроме DFI, надо было ставить OC...
G.Skill представила ОЗУ DDR5 Trident Z5 на базе микросхем Samsung
Семён Кузнецов
22:13
Все пойдут на ультрах 1080, кроме киберпанка какого-нибудь
Бюджетная GeForce RTX 3050 Ti получит 12 Гб памяти, 192-битную шину и цену до $260 – Wccftech
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем