Большая часть защищённых смартфонов похожа на неуклюжие кирпичи, по которым время от времени можно звонить. Они неплохо справляются со своей прямой задачей, но использовать их в повседневной жизни прямо скажем неприятно и неудобно. Новый Oukitel WP17 ломает устоявшиеся стереотипы, ведь этот смартфон не только прочный, но и стильный, что позволит с лёгкостью использовать его как на модной вечеринке, так и в пыльном цеху.Поскольку мы говорим о защищённом гаджете, то прежде всего нужно коснуться именно функциональных особенностей новинки. Итак, заявлена защита по стандартам: IP68, IP69K и MIL-STD-G810. Что это значит? Владелец смартфона может заниматься дайвингом, снимая с помощью своего телефона подводный мир. После этого бросить WP17 в песок на пляже, а если гаджет упадёт в бетономешалку, не беда, ведь для него грязь и пыль не представляют никакой опасности. В конце телефон можно уронить с высоты 1.5 метра, что также никак не отразится на его самочувствии.И всё это работает на базе процессора MediaTek Helio G95. Это мощный 8-ядерный чип, способный разгоняться до 2 ГГц, работающий в паре с 8 Гб оперативной памяти. В довесок идёт скоростной твердотельный накопитель на 128 Гб, что позволяет забыть о проблемах с производительностью на долгие годы. Что и говорить, если большинство обычных смартфонов не могут похвастать подобными характеристиками. А ведь это ещё не всё. За автономность отвечает аккумулятор на 8300 мАч. Производитель уверяет, что этого хватит на 2 дня активной работы, при этом от нуля до 100% WP17 заряжается всего за 4 часа благодаря скоростной технологии на 18 Вт. Ну а ваши знакомые оценят по достоинству функцию обратной зарядки, что позволит им вернуть к жизни севшие батареи находясь вдали от цивилизации и розеток.Нужно понимать, что современный смартфон, это прежде всего большой прямоугольный дисплей. Именно на основе этого компонента многие судят о качестве того или иного аппарата. Oukitel решила не экономить, установив большой экран размером 6.76 дюймов с разрешением 2400х1080р (FHD+) и соотношением сторон 20.5:9. Дисплей понравится любителям сериалов и сёрфинга в сети, радуя самых придирчивых гаджетоманов высокой частотой обновления в 90 Гц. WP17 выдаёт сочные цвета, обладает отличным уровнем яркости, обеспечивая плавную картинку без лагов.Любителей фотографии приятно удивит основная камера на 64 Мп. Это современный мощный сенсор, способный снимать видео в разрешении 4К даже на морском дне. Доступны несколько дополнительных модулей, включая 2 Мп макро. Особый интерес может вызвать инфракрасный датчик на 20 Мп. Он получил 4 излучателя с регулировкой дальности обзора от 1 до 20 метров, что позволит видеть в темноте не хуже, чем дикая кошка. Это открывает целый спектр возможностей, а также может пригодиться для раскрытия творческого потенциала, ведь ИК сенсором могут похвастать единицы смартфонов на рынке.WP17 построен на базе мобильной ОС Android 11 и включает все необходимые обновления и современные функции из коробки. Смартфон поддерживает 4G и включает две SIM-карты с поддержкой карт памяти до 256 Гб. Аппарат поступит в продажу 18 октября, но уже сейчас его можно получить с огромной скидкой. Так, стандартная цена WP17 составляет 399 долларов, но до 24 октября он будет доступен за 199 долларов. Торопитесь: количество единиц ограничено.