Во всём виноват дефицит компонентов.

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По информации Bloomberg, компания Apple вынуждена будет сократить производственную программу по выпуску смартфонов семейства iPhone 13 из-за нехватки компонентов. В текущем году компания собирается поставить 80 млн вместо прежних 90 млн смартфонов новейшего поколения.

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Источник изображения: Apple

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Данные новости вызвали снижение курса акций не только самой Apple, но и поставщиков компонентов и партнёров, обслуживающих их интересы. Ещё в прошлом квартале руководители компании признались, что дефицит компонентов начнёт оказывать влияние на доступность смартфонов в этом полугодии, хотя ранее этого удавалось избежать. В третьем квартале Apple поставляла iPhone 13 на протяжении полутора недель, основной объём заказов должен прийтись на четвёртый квартал. Сроки ожидания вновь заказываемых смартфонов сейчас превышают четыре недели.