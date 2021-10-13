Ресурс CNBC со ссылкой на результаты исследования Кембриджского центра альтернативных финансов сообщает, что в сентябре этого года США впервые в истории обошли Китай по производительности криптоферм, добывающих биткоин. За год совокупная производительность майнинговых систем, специализирующихся на данной криптовалюте, выросла на 428%.
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Свыше 35% мировых мощностей по добыче биткоина были сосредоточены в США уже к июлю этого года. Год назад мировым лидером мог считаться Китай с долей в 67%, но ограничительная политика властей заставила майнеров перенести фермы в США. Некоторые штаты типа Техаса привлекают майнеров достаточно низкими ценами на электроэнергию, что является ключевым критерием для добытчиков криптовалюты. Для некоторых майнеров, покинувших Китай, временной перевалочной базой является Казахстан, на который сейчас приходится 18,1% добывающих биткоин мощностей.