Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
К концу ноября Samsung восстановит производительность предприятий во Вьетнаме
Аналогичным образом поступит и компания Intel.
анонсы и реклама
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
-20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке

Как поясняет Bloomberg, сосредоточенные в технопарке Сайгона во Вьетнаме предприятия производителей электроники с июля и августа сократили объёмы выпуска продукции на 20%, поскольку были вынуждены следовать требованиям местных властей по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции. Intel в этом районе эксплуатирует предприятие по тестированию и монтажу процессоров и чипсетов в корпус, поэтому ситуация во Вьетнаме непосредственно влияла на деятельность процессорного гиганта этим летом. Сообщается, что к концу ноября восстановить прежние объёмы производства готова не только Intel, но и Samsung.

реклама

Источник изображения: Samsung

анонсы и реклама
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
-20000р на RTX 3070 Gigabyte Gaming - смотри цену
-39 000р на MSI RTX 3080
Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU
Мегаслив топовой 3070 Gigabyte Aorus дешевле любого Палит
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
-35000р на RTX 3080 MSI Gaming
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
-17000р на RTX 3070 ASUS

Корейский производитель в июле закрывал три из шестнадцати своих предприятий в этой части Вьетнама, а также в два раза сокращал численность рабочих в другом производственном кластере. Intel в этот период пришлось потратиться на организацию проживания сотрудников в непосредственной близости от места работы. Некоторые рабочие размещались в палаточных лагерях. Возможно, возвращение производственной деятельности во Вьетнаме в прежнее русло позволит облегчить глобальный дефицит электроники.

#intel #samsung #пандемия #вьетнам
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
Четыре кристалла Intel Sapphire Rapids предстали на необычном фото
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Несколько причин, по которым эта осень – лучшее время для апгрейда
100
Парачейны Polkadot и Kusama: просто про криптовалюты для новичка
7
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti Gaming
29
Amazon Kindle Oasis 2019 vs PocketBook 740 Color — обзор-сравнение флагманских электронных ридеров
11
Полезные и нужные сегодня программы и онлайн-сервисы: от торрентов до Госуслуг
26
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: октябрь 2021
5
Битва процессоров: Core i5-11400F VS Core i3-10325 VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
2
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Call of Pripyat. Часть третья
+

Сейчас обсуждают

Эдуард
16:10
Аборигены кличут 3060 затычкой, при этом купить эту затычку у них денег нет(ой простите, просто перекупы кормить не хотят, ага))))))
В Варшаве состоялась распродажа GeForce RTX 3060 по 34 000 р – геймеры стояли под зданием всю ночь
Юра Репченко
16:10
Если кто и делает свою работу плохо то недовольство властью тут не причём. Скорее пофигизм.
Банковские счета и карты участников несогласованных митингов в РФ хотят блокировать без суда
Inqizitor
16:10
как они это представляют, специалист просто свалит из России и всё
Банковские счета и карты участников несогласованных митингов в РФ хотят блокировать без суда
Vladimir Kamyshnikov
16:10
Как хорошо, что есть бесплатные бетатестеры готовые тестировать 11-ю винду Подожду пожалуй второго сервис пака
Тесты TG показали уровень падения fps в играх у AMD Ryzen при переходе с Windows 10 на Windows 11
Lurker-beta
16:09
Перепройди старое в 4к. Или купи VR шлем.
Intel не собирается искусственно ограничивать производительность видеокарт в майнинге
REY_B_
16:09
Это "неосознанное коллективное". Точнее научно-обоснованное поведение социума, которое власти не хотят видеть. Т.к. чиновники от власти, не хотят брать на себя ответсвенность за неспособность на это п...
Банковские счета и карты участников несогласованных митингов в РФ хотят блокировать без суда
Inqizitor
16:08
народ будет использовать нал как в 90-е в чем проблема?
Банковские счета и карты участников несогласованных митингов в РФ хотят блокировать без суда
Lurker-beta
16:08
куда катится человечество все-го то с ночи занимали очередь... я б за двое суток там с палаткой встал...
За GeForce RTX 30 по рекомендованной цене в Польше выстроилась очередь длиннее, чем за iPhone 13
Алексей Обухов
16:08
А я обвиняю микрософт в том что амд тормозит в вин11!
Microsoft обвиняет связанных с Ираном хакеров в атаках на оборонные компании США и Израиля
MriS
16:07
7-ка аналог тормозной Висты) Виста даже шустрее на нормальном желе. В 10 и 11 полно улучшений, просто надо железо современное. Для старого давно не делают оптимизаций. Улучшения начиная с 8.1 начали в...
Доля Windows 10 в статистике игрового сервиса Steam достигла 90 процентов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем