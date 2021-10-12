Как поясняет Bloomberg, сосредоточенные в технопарке Сайгона во Вьетнаме предприятия производителей электроники с июля и августа сократили объёмы выпуска продукции на 20%, поскольку были вынуждены следовать требованиям местных властей по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции. Intel в этом районе эксплуатирует предприятие по тестированию и монтажу процессоров и чипсетов в корпус, поэтому ситуация во Вьетнаме непосредственно влияла на деятельность процессорного гиганта этим летом. Сообщается, что к концу ноября восстановить прежние объёмы производства готова не только Intel, но и Samsung.
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Корейский производитель в июле закрывал три из шестнадцати своих предприятий в этой части Вьетнама, а также в два раза сокращал численность рабочих в другом производственном кластере. Intel в этот период пришлось потратиться на организацию проживания сотрудников в непосредственной близости от места работы. Некоторые рабочие размещались в палаточных лагерях. Возможно, возвращение производственной деятельности во Вьетнаме в прежнее русло позволит облегчить глобальный дефицит электроники.