Генеральный директор крупного американского банка JPMorgan Chase & Co Джеймс Даймон (James Dimon), как отмечает Barron’s со ссылкой на Reuters, относится к тем представителям финансовой отрасли, которые скептически относятся к криптовалютам. На недавней конференции финансистов он в очередной раз назвал биткоин лишённым ценности, но пояснил, что это лишь его частное мнение.
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Дело в том, что данное мнение могут не разделять не только другие руководители этого банка, но и члены совета директоров. По сути, клиенты JPMorgan Chase & Co имеют доступ к криптовалютным активам, но у генерального директора на этот счёт есть своё объяснение: «Наши клиенты – взрослые люди, они могут не соглашаться с определёнными суждениями, это и формирует рынок. Мы можем предоставить им настолько прозрачный и законный доступ к биткоину, насколько это возможно».
Даймон убеждён, что правительства большинства стран неизбежно начнут жёстко регулировать оборот криптовалют. Это нужно хотя бы для борьбы с отмыванием денег, поскольку в США, например, банки обязаны оказывать содействие властям в выявлении средств, полученных незаконным путём.