Пандемия нарушила сезонные тенденции.

В прошлые годы спрос на ноутбуки традиционно был выше во втором полугодии, но пандемия нарушила эту тенденцию. Обычно выручка контрактных производителей ноутбуков распределялась по году в соотношении 40:60 или 45:55 в пользу второго полугодия, но в этом году, как отмечает DigiTimes со ссылкой на крупных контрактных производителей, пропорция составит 47:53.

реклама

Источник изображения: DigiTimes

анонсы и реклама Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -20000р на RTX 3070 Gigabyte Gaming - смотри цену -39 000р на MSI RTX 3080 Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU Мегаслив топовой 3070 Gigabyte Aorus дешевле любого Палит 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза -35000р на RTX 3080 MSI Gaming В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде -17000р на RTX 3070 ASUS

Соответственно, не будет характеризоваться в этом полугодии заметным ростом и выручка производителей ноутбуков. Возможно, по мере распространения Windows 11 в следующем году тенденция изменится, но в этом полугодии по сравнению с прошлыми периодами рынок ноутбуков будет демонстрировать некоторую апатию.