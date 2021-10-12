В прошлые годы спрос на ноутбуки традиционно был выше во втором полугодии, но пандемия нарушила эту тенденцию. Обычно выручка контрактных производителей ноутбуков распределялась по году в соотношении 40:60 или 45:55 в пользу второго полугодия, но в этом году, как отмечает DigiTimes со ссылкой на крупных контрактных производителей, пропорция составит 47:53.
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Соответственно, не будет характеризоваться в этом полугодии заметным ростом и выручка производителей ноутбуков. Возможно, по мере распространения Windows 11 в следующем году тенденция изменится, но в этом полугодии по сравнению с прошлыми периодами рынок ноутбуков будет демонстрировать некоторую апатию.