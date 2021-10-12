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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel не будет ограничивать дизайн своих видеокарт эталонным
Нет смысла изобретать велосипед.
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В интервью ресурсу Gadgets 360 вице-президент Intel Роджер Чендлер (Roger Chandler) несколько туманно подтвердил, что компания не собирается ограничивать своих партнёров по выпуску видеокарт использованием только эталонного дизайна, разработанного специалистами процессорного гиганта.

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Источник изображения: Moore’s Law is Dead

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При этом представитель Intel отказался комментировать, будут ли отношения Intel и производителей видеокарт в данном смысле чем-то отличаться от уже существующей в случае с конкурентами модели, когда параллельно реализуются и эталонные версии видеокарт, и варианты собственной разработки. По сути, AMD и NVIDIA используют эталонные видеокарты в определённых ценовых сегментах для насыщения рынка в первые недели после анонса новых продуктов. Сами партнёры с их реализации получают не так много, поэтому они заинтересованы в производстве видеокарт собственного дизайна, позволяющих получить более весомую прибыль. В бюджетном ценовом сегменте выпуск эталонных видеокарт вообще лишён экономического смысла, поэтому партнёры насыщают рынок исключительно собственными изделиями. Вряд ли Intel удастся сломать существующие устои, да и особого смысла в этом нет.

#intel #видеокарты
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Mister Bin
05:27
Автор даун как минимум..у меня все.
Видеокарты дешевеют – GeForce RTX 3060 стоит меньше GeForce GTX 1660S, а скидки доходят до 40 000р
Гельминтатор
05:19
290? 350 же.
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti Gaming
Гельминтатор
05:19
Как, ты ещё не слышал про кризис корпусов? Корпуса по 300000 за штуку - суровая реальность 2021 года.
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti Gaming
Гельминтатор
05:17
Угу, там будет 4 штекера по 8 ;-)
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti Gaming
Гельминтатор
05:17
И поставлять с РИТЭГом в комплекте, чтобы по поводу питания не париться.
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti Gaming
Эдуард
05:14
ВНИМАНИЕ ГЕЙМЕРЫ! Сегодня в 20 00 будет коллективная молитва о прекращении майнинга. Все присоединяемся, сим победим!
Видеокарты дешевеют – GeForce RTX 3060 стоит меньше GeForce GTX 1660S, а скидки доходят до 40 000р
fokuslotus
05:03
статью можно было уложить в понятные для любого слова - "Пентагон требует больше денег"
Бывший глава отдела программного обеспечения Пентагона заявил, что Китай выиграл у США битву за ИИ
NTUser
05:03
Спасители! Слава Интелу, героям слава!
Intel не собирается искусственно ограничивать производительность видеокарт в майнинге
stockclock
04:55
Задолбали уже, нельзя сразу в названии карты хешрейт писать.
Intel не собирается искусственно ограничивать производительность видеокарт в майнинге
laon
04:45
так не может быть..через чур. Но может быть через жопу, например. А то что ты хочешь сказать - то "чересчур". Не употребляй слова которые ты ни разу не видел в книжке, старайся легкие слова употреблят...
Шестиядерный Intel Core i5-12400 был протестирован в CPU-Z, AIDA64 и Cinebench
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