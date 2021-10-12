В интервью ресурсу Gadgets 360 вице-президент Intel Роджер Чендлер (Roger Chandler) несколько туманно подтвердил, что компания не собирается ограничивать своих партнёров по выпуску видеокарт использованием только эталонного дизайна, разработанного специалистами процессорного гиганта.
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При этом представитель Intel отказался комментировать, будут ли отношения Intel и производителей видеокарт в данном смысле чем-то отличаться от уже существующей в случае с конкурентами модели, когда параллельно реализуются и эталонные версии видеокарт, и варианты собственной разработки. По сути, AMD и NVIDIA используют эталонные видеокарты в определённых ценовых сегментах для насыщения рынка в первые недели после анонса новых продуктов. Сами партнёры с их реализации получают не так много, поэтому они заинтересованы в производстве видеокарт собственного дизайна, позволяющих получить более весомую прибыль. В бюджетном ценовом сегменте выпуск эталонных видеокарт вообще лишён экономического смысла, поэтому партнёры насыщают рынок исключительно собственными изделиями. Вряд ли Intel удастся сломать существующие устои, да и особого смысла в этом нет.