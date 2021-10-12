TSMC и Samsung определяют квоты на производство.

С выходом Intel в сегмент дискретной графики некоторые энтузиасты связывают надежды на улучшение ситуации с доступностью игровых решений на рынке. В интервью ресурсу Gadgets 360 старший вице-президент Intel Раджа Кодури (Raja Koduri) заявил, что с приходом третьего игрока ситуация вряд ли кардинально изменится, и Intel точно так же не сможет гарантировать удовлетворения потребностей покупателей в верхнем ценовом сегменте. В этом смысле, как пояснил представитель компании, Intel ничем не отличается от основных конкурентов.

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Источник изображения: Intel

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В подобных заявлениях есть своя логика, ведь все три игрока на данном этапе полагаются на услуги сторонних производителей. AMD выпускает актуальное поколение графических процессоров на конвейере TSMC по 7-нм технологии, NVIDIA для этого привлекает Samsung с её 8-нм техпроцессом, а сама Intel на данном этапе тоже будет зависеть от 6-нм технологии TSMC. В будущем, возможно, процессорный гигант наладит выпуск графических процессоров для дискретного сегмента собственными силами, но пока об этом можно только догадываться.