Возвращение на рынок дискретных видеокарт – шаг сложный и ответственный, поэтому Intel использует любую возможность для тщательной подготовки почвы. В интервью ресурсу Gadgets 360 старший вице-президент Intel Раджа Кодури (Raja Koduri) и вице-президент Роджер Чендлер (Roger Chandler) поделились некоторыми соображениями по поводу особенностей стратегии компании на этом рынке.
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Один из вопросов касался алгоритмов, искусственно ограничивающих производительность видеокарт в майнинге видеокарт – механизм LHR компания NVIDIA применяет уже не первый месяц, и руководство компании продолжает считать, что он очень эффективен. Роджер Чендлер заявил, что дискретные видеокарты Intel разрабатываются без учёта специфических потребностей майнеров. Как-то иначе ограничивать доступность своих продуктов для отдельных категорий покупателей Intel тоже не собирается, поскольку это не является для компании приоритетом.