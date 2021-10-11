Об этом мы слышали сто раз, но теперь это можно один раз увидеть.

Разумеется, вынесенный в заголовок тезис был известен ещё с 2019 года, поскольку представляя аккумуляторные ячейки типа 4680 глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) сразу объяснил, что их внедрение в конструкцию кроссоверов Model Y позволит пересмотреть компоновку силового каркаса этих электромобилей. В Германии сборка таких машин начнётся уже в следующем месяце, если верить главе компании, и во время экскурсии по строящемуся предприятию особенности конструкции местной версии Tesla Model Y стали достоянием одного из очевидцев, который поделился с ресурсом Electrek не только впечатлениями, но и фотографиями.

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Источник изображения: Electrek

Немецкие Tesla Model Y интересны ещё и тем, что передняя и нижняя части основания кузова у них выполнены в виде цельных деталей. Они прикрепляются к корпусу аккумуляторного отсека, который традиционно располагается в районе днища электромобиля, и весь силовой каркас нижней части в итоге формируется тремя крупными деталями.

Источник изображения: Electrek

Вне всякого сомнения, такая компоновка в сочетании с переходом на типоразмер аккумуляторных ячеек 4680 обеспечивает и снижение массы, и увеличение дальности хода (за счёт первого фактора), и повышение технологичности конструкции, но грозит неприятными расходами автовладельцу в случае необходимости проведения серьёзного кузовного ремонта. По крайней мере, авторизованные автосервисы наверняка заставят менять повреждённые детали целиком, а крупные конструктивные элементы будут дороже мелких составных частей, которые используются при производстве американской или китайской версии кроссовера Tesla Model Y.

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Кстати, Илон Маск заявил, что производство аккумуляторов типоразмера 4680 на предприятии в Германии будет развёрнуто лишь в конце следующего года. Соответственно, если Tesla не удастся наладить поставки этих ячеек из-за рубежа в достаточных количествах, объёмы выпуска кроссоверов в Германии будут сильно ограничены на первых этапах. Пересматривать же конструкцию машины ради временного решения проблемы с поставками батарей Tesla вряд ли пожелает – тем более, что на экскурсии множество экземпляров Model Y демонстрировали именно новый вариант компоновки.