Разумеется, вынесенный в заголовок тезис был известен ещё с 2019 года, поскольку представляя аккумуляторные ячейки типа 4680 глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) сразу объяснил, что их внедрение в конструкцию кроссоверов Model Y позволит пересмотреть компоновку силового каркаса этих электромобилей. В Германии сборка таких машин начнётся уже в следующем месяце, если верить главе компании, и во время экскурсии по строящемуся предприятию особенности конструкции местной версии Tesla Model Y стали достоянием одного из очевидцев, который поделился с ресурсом Electrek не только впечатлениями, но и фотографиями.
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Немецкие Tesla Model Y интересны ещё и тем, что передняя и нижняя части основания кузова у них выполнены в виде цельных деталей. Они прикрепляются к корпусу аккумуляторного отсека, который традиционно располагается в районе днища электромобиля, и весь силовой каркас нижней части в итоге формируется тремя крупными деталями.
Вне всякого сомнения, такая компоновка в сочетании с переходом на типоразмер аккумуляторных ячеек 4680 обеспечивает и снижение массы, и увеличение дальности хода (за счёт первого фактора), и повышение технологичности конструкции, но грозит неприятными расходами автовладельцу в случае необходимости проведения серьёзного кузовного ремонта. По крайней мере, авторизованные автосервисы наверняка заставят менять повреждённые детали целиком, а крупные конструктивные элементы будут дороже мелких составных частей, которые используются при производстве американской или китайской версии кроссовера Tesla Model Y.
Кстати, Илон Маск заявил, что производство аккумуляторов типоразмера 4680 на предприятии в Германии будет развёрнуто лишь в конце следующего года. Соответственно, если Tesla не удастся наладить поставки этих ячеек из-за рубежа в достаточных количествах, объёмы выпуска кроссоверов в Германии будут сильно ограничены на первых этапах. Пересматривать же конструкцию машины ради временного решения проблемы с поставками батарей Tesla вряд ли пожелает – тем более, что на экскурсии множество экземпляров Model Y демонстрировали именно новый вариант компоновки.