Илон Маск (Elon Musk) определённо считает нужным доказывать окружающим, что обладает чувством юмора, поскольку не только однажды принял участие в развлекательном шоу, но и время от времени выводит на рынок странные продукты. Если оставить за рамками дизайн пикапа Cybertruck, то к ним можно отнести феерические красные шорты, огнемёт и популярный в Северной Америке крепкий алкогольный напиток, изготавливаемый из кактуса. Как поясняет Electrek, на мероприятии в окрестностях Берлина американский миллиардер объявил, что Tesla будет продавать популярный в этих краях слабоалкогольный напиток в бутылке собственного дизайна, навеянного всё тем же угловатым пикапом.
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Продавать пенный напиток Tesla планирует непосредственно на территории предприятия в Германии. Стены предприятия компания намеревается украсить работами уличных художников, а для удобства сотрудников рядом будет построена железнодорожная станция. После выхода на проектную мощность предприятие обеспечит работой около 10 тысяч местных жителей.