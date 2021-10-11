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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Курс биткоина поднялся выше $57 000 впервые с мая
И это не предел, как считают эксперты.
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Сегодня курс биткоина продемонстрировал прирост на четыре с небольшим процента, но данное событие было интересно тем, что впервые с мая он преодолел отметку в $57 000, как отмечает Bloomberg. Причины для оптимизма инвесторов называются самые разные – от заявлений представителей монетарных властей США об отсутствии у них намерений запрещать оборот криптовалют до ожидания появления инвестиционных фондов, связанных с биткоином, чья деятельность была бы официально одобрена в США.

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Источник изображения: Seeking Alpha

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Следующий уровень, который может испытать на прочность курс биткоина, по мнению опрошенных Bloomberg экспертов – это $60 000. Соответствующую планку он уже преодолевал в апреле этого года. Охлаждают пыл инвесторов только заявления аналитиков, указывающих на перекупленность рынка. Потребителям же компьютерного железа подобные новости, похоже, не сулят ничего особо хорошего.

#аналитика #финансы #криптовалюты #биткоин
12
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