Не так давно был анонсирован новый бюджетный смартфон Doogee X96. Он обладает достаточной для большинства задач производительностью и получил цену в 95.99 доллара. Это делает его конкурентноспособным на рынке, позволяя ему заинтересовать потенциальных покупателей отличным соотношением между заявленными характеристиками и соответствующей стоимостью. Судя по всему, разработчик решил сделать нашим читателям настоящий подарок, ведь начиная с 11 октября на AliExpress состоится большая распродажа, в рамках которой можно получить новеньки X96 за 69.99 доллара.Акционная распродажа пройдёт с 11 по 15 октября и включает скидку только на Doogee X96. Если вам повезёт, и вы очутитесь в числе первых трёх сотен (300) покупателей, то сможете получить новинку всего за 69.99 доллара. Ещё 100 счастливчиков смогут забрать аппарат за 74.99 доллара, а после ещё 50 человек за 79.99 доллара. В конце концов, ещё 50 покупателей немного сэкономят, ведь перед тем, как цена достигнет рекомендованной, им предоставится возможность получить телефон за 84.99 доллара. Торопитесь, всего доступно 500 акционных смартфонов, а желающих будет в разы больше. Особенно отчаянная борьба начнётся за первые 300 мест. Поставки счастливчикам начнут отправляться уже 15 октября, а узнать об окончательной цене для вас, можно будет на официальной странице распродажи на AliExpress.Кстати, это ещё не всё, ведь уже почти неделю проводился бесплатный розыгрыш, итогом которого станет раздача пяти смартфонов X96 и такого же количества умных часов CS1. Если вы успели до завершения акции, ищите ссылку на неё в конце данного материала. Все призы будут отправлены бесплатно, согласно указанным на странице конкурса адресам.Напомним, Doogee X96 весит 198 грамм и отлично лежит в руке. У него удобных ват, а изюминкой телефона станет батарея на 5400 мАч. Она идёт в комплекте с быстрой зарядкой на 10 Вт, что позволяет не тратить слишком много времени у розетки. Большой дисплей размером 6.52 дюйма идеален для просмотра потокового видео, игр и привычного сёрфинга по сети. Фронтальная камера получила 5 Мп сенсор, а основная 8 Мп и включает постобработку и настройку фотографий при помощи ИИ. накопитель размером 32 Гб можно расширить за счёт карт памяти. Согласно заявлениям производителя, поддерживается даже ёмкие на 256 Гб. Нет проблем с подключением наушников, ведь кроме беспроводных протоколов здесь есть стандартный аудиоразъём 3,5 мм. Новинка поставляется с самой новой мобильной операционной системой Android 11 GO. Последняя лишена лишних функций и заточена на максимальную производительность.