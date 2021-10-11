Как сообщил сайт Phoronix в минувшие выходные, корпорация Intel начала разрабатывать драйверы Linux для графических решений, обладающих многокристальной компоновкой. Это прежде всего относится к ускорителям вычислений Ponte Vecchio, которые графическими процессорами можно назвать лишь в силу родства архитектур с потребительской графикой Intel.
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Тем не менее, разработчики дают понять, что одним только Ponte Vecchio семейство графических решений с многокристальной компоновкой не ограничится. Перед специалистами стоит задача создать драйвер, который бы обеспечивал доступ ко всем аппаратным ресурсам такого решения без особого ущерба для производительности. Особое внимание разработчикам предстоит уделить работе с памятью, как утверждает источник.