Подумаешь, не соберёт $1,55 млрд…

Как сообщает агентство Reuters, акции Lenovo начали торговую сессию понедельника сильнейшим за десять с лишним лет дневным снижением, упав в цене на 17%. Причиной такого движения стал отказ компании от планов по выходу на площадку Шанхайской фондовой биржи, где Lenovo рассчитывала привлечь до $1,55 млрд для финансирования своих исследований.

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Источник изображения: Reuters

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Подготовка к размещению депозитарных расписок Lenovo на площадке STAR в Шанхае началась ещё в январе, поэтому компания мотивировала свой отказ от этих намерений существенным изменением информации, фигурирующей в заранее подготовленном проспекте. На финансовое положение Lenovo такой шаг, по мнению представителей компании, существенного негативного влияния не окажет. Обстоятельства рынка капитала, по их словам, тоже изменились, что делает размещение депозитарных расписок на Шанхайской фондовой бирже нецелесообразным.