Агентство Reuters со ссылкой на Financial Times приводит высказывания бывшего руководителя программных инициатив оборонного ведомства США Николаса Чайллана (Nicolas Chaillan). Он покинул свой пост в знак протеста против медлительности данной организации в вопросах ценовой трансформации.
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Как поясняет отставной чиновник, в Китае разработчики систем искусственного интеллекта работали с властями по принуждению, тогда как Google в схожей ситуации от сотрудничества с оборонными структурами отказалась, сославшись на этические ограничения. По мнению Чайллана, США в сфере разработки отстали от Китая на пятнадцать или двадцать лет, а война в киберпространстве уже проиграна. При таких темпах развития КНР может претендовать на доминирование в большинстве сфер влияния.