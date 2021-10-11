Кибервойна проиграна заведомо.

Агентство Reuters со ссылкой на Financial Times приводит высказывания бывшего руководителя программных инициатив оборонного ведомства США Николаса Чайллана (Nicolas Chaillan). Он покинул свой пост в знак протеста против медлительности данной организации в вопросах ценовой трансформации.

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Источник изображения: ChinaCache

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Как поясняет отставной чиновник, в Китае разработчики систем искусственного интеллекта работали с властями по принуждению, тогда как Google в схожей ситуации от сотрудничества с оборонными структурами отказалась, сославшись на этические ограничения. По мнению Чайллана, США в сфере разработки отстали от Китая на пятнадцать или двадцать лет, а война в киберпространстве уже проиграна. При таких темпах развития КНР может претендовать на доминирование в большинстве сфер влияния.