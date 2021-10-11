То, что в обиходе нередко называется «турбиной».

Ресурс VideoCardz поведал о появлении в ассортименте видеокарт ASUS версии GeForce RTX 3070 Ti с системой охлаждения серии Turbo, которая характеризуется наличием единственного вентилятора центробежного типа.

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Источник изображения: VideoCardz

Подобные системы охлаждения были распространены в прежние годы, а сейчас они привлекают преимущественно владельцев корпусов с плотной компоновкой – например, если в одном системном блоке трудятся сразу несколько видеокарт.

Источник изображения: VideoCardz

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Новинка ASUS предлагает 6144 потоковых процессоров, 192 блоков выборки текстур и 96 блоков растеризации, её частоты составляют 1575/1800/19000 МГц, видеокарта комплектуется 8 Гбайт памяти типа GDDR6X. Цена изделия ASUS пока не уточняется, но она наверняка будет чуть ниже, чем у видеокарт с системами охлаждения, оснащаемыми несколькими вентиляторами. По крайней мере, на подсветке в данном случае точно сэкономили.