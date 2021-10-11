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Новости Hardware Фома Шилов
Ударопрочный крепыш Blackview BV 4900s доступен до 20 октября по цене $98.79
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Одним из самых популярных защищённых смартфонов на рынке считается BV 4900. Это достойный внимания аппарат, обладающий высокой прочностью и выносливостью. Он имеет ёмкий аккумулятор и позволяет брать его с собой на рыбалку, охоту и даже дайвинг. Blackview осознаёт, что нарушить идеальный баланс просто, а создать что-то действительно достойное, получается далеко не всегда. Именно поэтому было решено выпустить духовного наследника популярного телефона под названием BV 4900s.



На самом деле визуально оба смартфона похожи друг на друга, а без пристального изучения найти разницу непросто. Вот только вся эта разница кроется в деталях. Прежде всего можно заметить новую Smart Doke OS 2.0, основанную на самой последней версии Android 11 Go. Владельцы защищённых смартфонов Blackview могут убедиться, что привычные функции Game Mode и App Freezer стали работать на 20% быстрее. Также появился предустановленный системный менеджер, включающий режим Dake. Пользователю доступно клонирование телефона и удобная настройка значков и многих других функций. Производитель уделяет особое внимание конфиденциальности, а любителям мессенджеров понравится возможность отслеживания сообщений из всех установленных приложений в одном месте. Пользователь может гибко настроить права доступа к устройству, что включает разовый доступ к камере, микрофону и местоположению.



За повышенную производительность отвечает обновлённый процессор Unisoc SC9863A. Он включает 8 ядер, часть из которых работает на тактовой частоте 1.2 ГГц и является энергоэффективной, а другие – более скоростные и могут разгоняться до 1.6 ГГц. Внутри расположись 2 Гб ОЗУ и накопитель на 32 Гб. Это значит, что пользователю не нужно беспокоиться о недостатке памяти, ведь все приложения запустятся без сбоев.



За защиту отвечает прочное стекло Dragontrail, обладающее защитой от трещин и царапин. Аудиоразъём защищён заглушкой, что обеспечивает водонепроницаемость. Физические кнопки выполнены их алюминиевого сплава, а по углам разместились пластины из утолщённой резины, что должно предотвратить поломку в случае падения. Сама конструкция сделана из цельного куска металла, что улучшает водо и пыленепроницаемость. Согласно официальным данным, BV 4900s может погружаться в воду на глубину до 1.5 метра и падать с высоты до 1.5 метра без каких-либо последствий, что соответствует стандартам защиты IP68, IP69K и MIL-STD-810G.



Несмотря на прочный корпус, смартфон получил толщину всего 13.7 мм и вес 261 грамм. Он удобен в руке, имеет приятных хват, выгодно выделяя BV 4900s на фоне неуклюжих аналогов. За автономность отвечает батарея на 5580 мАч, что гарантирует полноценный световой день использования без подключения к розетке. Для тех, кто всегда готов поделиться с близкими, доступна функция обратной зарядки по кабелю OTG. Это крайне полезно на природе, когда у друзей и знакомых заряд на нуле, а ваш новый BV 4900s с лёгкостью может протянуть ещё десяток часов.



Экран размером 5.7 дюймов получил соотношение сторон 18:9 и обладает отличной контрастностью и чёткостью. Цвета яркие и сочные, а интерфейс соответствует современным запросам требовательных пользователей. Селфи камера на 5 Мп не позволит вам пропустить самые интересные моменты вашей жизни, а основная на 8 Мп справляется со своими задачами без особых проблем. Особенно хорошо получаются кадры на свежем воздухе, но есть настройки для сложных погодных условий, времени суток и закрытых помещений. До 20 октября новый Blackview BV4900s можно купить по скидке за 98.79 доллара. Это ниже его привычной цены в 129.99 долларов, а значит самое время задуматься о покупке защищённого гаджета для работы и развлечений на каждый день.

Купить Blackview BV4900s.

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