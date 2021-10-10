Продвигать «голое железо» компания более не намерена.

Не будем утверждать, что мантры основателя NVIDIA по поводу её превращения в компанию, связанную с программным обеспечением, обязательно влияют на руководителей конкурирующих корпораций, но возглавляющий Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) в интервью ресурсу CRN заявил, что под его началом компания должна будет больше внимания уделять программному обеспечению.

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Источник изображения: Intel

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Как поясняет Гелсингер, тридцать лет назад отрасль по производству аппаратного обеспечения была в два раза крупнее, чем программная. Сейчас ситуация изменилась: рынок ПО превышает по оборотам сегмент аппаратного обеспечения в два с половиной раза. В будущем Intel намеревается гораздо активнее продвигать программное обеспечение, а также оптимизировать аппаратные блоки своих продуктов под конкретные программные решения. В противном случае, как выразился глава Intel, это будет напрасной тратой транзисторного бюджета.