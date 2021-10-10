И призвали новостные ресурсы тщательнее подбирать заголовки.

Добыча и оборот криптовалюты уже попали под запрет в КНР, а теперь агентство Reuters сообщает о включении профильных видов деятельности в список отраслей, инвестиции в которые запрещены как для китайских, так и для иностранных инвесторов, действующих в пределах китайской юрисдикции.

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Источник изображения: Reuters

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Китайские регуляторы в этом году сократили перечень запретных направлений для инвестирования с 123 до 117 пунктов, но добыча криптовалюты и её оборот попали в него впервые. Попутно власти КНР ограничили инвестиции капитала в активность, связанную с издательской деятельностью и новостями. Контролирующим новостные ресурсы организациям предписано ограничить распространение слухов, вводящих в заблуждение заголовков и публикацию информации, идущей вразрез с традиционными социалистическими ценностями.