Да и в контрактный бизнес она сунулась с опозданием.

Измученный тремя подряд новостями об амбициях Intel организм нашего дорогого читателя неизбежно требовал противоядия, коим смогла стать публикация на страницах ресурса Barron’s. В ней эксперты Bank of America демонстрировали скептицизм по поводу перспектив роста курса акций Intel в ближайшее время.

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Источник изображения: AMD

Специалисты этого банка упрекают Intel в сохранении сильной зависимости от рынка персональных компьютеров, который достигает фазы зрелости, а потому не сможет обеспечить прежних темпов роста бизнеса. Этот год и предыдущий можно считать аномальными, поскольку в нормальных условиях рынок ПК бы не смог развиваться так активно, как это происходит сейчас. Фундаментально, как считают эксперты, у Intel нет возможности увеличивать свою долю в сегменте потребительских процессоров, как это делает AMD.

Другим фактором риска является экспансия процессоров с архитектурой Arm. Они неплохо показали себя в потребительском сегменте с выходом процессоров Apple M1, на очереди подобные процессоры разработки Qualcomm, если верить слухам. Не следует забывать и об амбициях партнёров Arm в серверном сегменте.

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Выход Intel на рынок контрактных услуг специалисты Bank of America считают запоздалым и слишком затратным для компании. Эта инициатива будет отвлекать слишком много средств от основного бизнеса, и вряд ли позволит улучшить финансовое положение корпорации в обозримом будущем. Новые подробности о своей стратегии в этой сфере Intel должна поведать на мероприятии для аналитиков, которое намечено на 18 ноября.