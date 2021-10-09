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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel больше обеспокоена конкуренцией с NVIDIA, чем с Arm
В серверном сегменте будущее – за графическими процессорами?
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Генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) в интервью ресурсу CRN коснулся темы передела серверного рынка, назвав NVIDIA главным конкурентом возглавляемой им корпорации в данном сегменте. Своей целью Гелсингер считает создание жизнеспособной альтернативы экосистеме NVIDIA, которая сейчас доминирует в сфере систем искусственного интеллекта.

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Источник изображения: CRN

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С данной точки зрения, как поясняет глава Intel, угроза со стороны Arm кажется малозначительной. В соответствующий сегмент рынка Intel намеревается вывести лидирующие продукты, как заявил Гелсингер. Ускорители Ponte Vecchio обязательно обзаведутся последователями, а облегчить выход новой продукции в серверном сегменте Intel намеревается при помощи создания эталонных систем – типа тех, что NVIDIA предлагает в семействе DGX. Единственным отличием в подходе Intel будет отказ от реализации таких систем собственными силами. Компания просто не хочет конкурировать с собственными партнёрами.

#intel #nvidia #arm
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