Интервью генерального директора Intel Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) ресурсу CRN затронуло некоторые управленческие решения последних лет. Уже в бытность Роберта Суона (Robert Swan) главой корпорации было принято решение избавиться от бизнеса по производству твердотельной памяти, который на протяжении многих лет тянул из компании огромные средства без внятной финансовой отдачи.
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Помимо твердотельной памяти, не ко двору пришлись и камеры семейства RealSense, которые позволяли точно оценивать глубину сцены и находили применение в системах машинного зрения. В августе этого года представители Intel заявили, что данный бизнес будет поэтапно свёрнут. Как поясняет Патрик Гелсингер, разработка таких камер не встраивалась в существующую организационную структуру корпорации. После отделения бизнеса по выпуску твердотельной памяти Intel намеревалась сосредоточиться на шести направлениях деятельности: центры обработки данных, клиентские компьютеры, телекоммуникации и периферийные вычисления, контрактное производство полупроводников, графика и высокопроизводительные вычисления, системы автопилота Mobileye. Получается, что даже последнее направление не могло эффективно использовать наработки, накопленные за время выпуска камер RealSense, поэтому Intel оказалось проще отказаться от данной инициативы полностью.