Традиционно обстоятельное интервью генерального директора Intel ресурсу CRN позволило сформировать интересную повестку дня утром в субботу, когда казалось, что все рейтинговые темы исчерпаны за два дня до этого. В определённой степени высказывания Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) концентрировались на необходимости конкурировать с NVIDIA при выходе на рынок дискретной графики.
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Поскольку ресурс CRN преимущественно ориентирован на аудиторию, далёкую от потребительских продуктов, Гелсингер не забывал упоминать о системах искусственного интеллекта и ускорителях вычислений, используемых в серверном сегменте. Впрочем, коснулся он и потребительских видеокарт, отвечая на вопрос интервьюера о факторах, способных позволить Intel отвоевать рыночные позиции у главного конкурента в сегменте. Для этого, как пояснил глава компании, Intel должна «поставлять великолепные продукты». По его словам, NVIDIA шла к своему успеху три десятилетия, много работала и вкладывала серьёзные средства в собственные графические решения.
На голой производительности конкурирующие решения Intel выехать не смогут, как считает глава компании. Сочетание функциональных возможностей, быстродействия и энергопотребления по адекватной цене должно привлекать покупателей к продукции данной марки. Единая экосистема с интегрированной графикой уже сама по себе должна служить этой цели, как считает Гелсингер. Компания является лидером в сегменте интегрированной графики, ресурсы центральных процессоров должны объединяться с ресурсами дискретной графики этой же марки. При этом Intel обязуется не создавать закрытую экосистему, в использовании которой нередко упрекают NVIDIA – по крайней мере, с точки зрения программного обеспечения.