Просто предлагая великолепные продукты в качестве альтернативы.

Традиционно обстоятельное интервью генерального директора Intel ресурсу CRN позволило сформировать интересную повестку дня утром в субботу, когда казалось, что все рейтинговые темы исчерпаны за два дня до этого. В определённой степени высказывания Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) концентрировались на необходимости конкурировать с NVIDIA при выходе на рынок дискретной графики.

реклама

Источник изображения: CRN

Поскольку ресурс CRN преимущественно ориентирован на аудиторию, далёкую от потребительских продуктов, Гелсингер не забывал упоминать о системах искусственного интеллекта и ускорителях вычислений, используемых в серверном сегменте. Впрочем, коснулся он и потребительских видеокарт, отвечая на вопрос интервьюера о факторах, способных позволить Intel отвоевать рыночные позиции у главного конкурента в сегменте. Для этого, как пояснил глава компании, Intel должна «поставлять великолепные продукты». По его словам, NVIDIA шла к своему успеху три десятилетия, много работала и вкладывала серьёзные средства в собственные графические решения.

анонсы и реклама RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -39 000р на MSI RTX 3080 Крутейшая 3060 Asus STRIX дешево в Ситилинке RTX 3080 подешевела на треть за неделю -20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке -35000р на RTX 3080 MSI Gaming Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU -17000р на RTX 3070 ASUS Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

На голой производительности конкурирующие решения Intel выехать не смогут, как считает глава компании. Сочетание функциональных возможностей, быстродействия и энергопотребления по адекватной цене должно привлекать покупателей к продукции данной марки. Единая экосистема с интегрированной графикой уже сама по себе должна служить этой цели, как считает Гелсингер. Компания является лидером в сегменте интегрированной графики, ресурсы центральных процессоров должны объединяться с ресурсами дискретной графики этой же марки. При этом Intel обязуется не создавать закрытую экосистему, в использовании которой нередко упрекают NVIDIA – по крайней мере, с точки зрения программного обеспечения.