Одну из первых новостей о разгоне памяти типа DDR5 было сложно не заметить, а вот достижения памяти предшествующего поколения, которое ещё не готово сдавать рыночные позиции, в последнее время обновлялись редко, а от того не менее интересны любителям разгона. Тайваньский энтузиаст Chiang-Cheng-Tao использовал материнскую плату MSI Z590I Unify на базе чипсета Intel Z590, чтобы при помощи жидкого азота разогнать инженерный образец процессора Intel Core i9-11900KF и одиночный модуль памяти Kingston объёмом 8 Мбайт.
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Конкретный экземпляр модуля памяти имел маркировку KHX4800C19D4/8GX и поддерживал расширения XMP 2.0.
Жидкий азот, терпение и неизменная фортуна позволили автору эксперимента разогнать этот модуль памяти до режима DDR4-7120 при значениях таймингов 37-58-58-63-2, чего хватило для закрепления на третьем месте в профильном рейтинге HWBot.