Японские блогеры разглядели в базе данных сертификационного органа USB-IF упоминания о наборе системной логики Intel, по формальным признакам напоминающем чипсет для мобильных процессоров Alder Lake-P. В силу особенностей компоновки, этот чипсет у мобильных процессоров данного семейства соседствует на одной подложке с кристаллом, содержащим вычислительные ядра и встроенную графику. Правда, если последние выпускаются по 10-нм технологии (Intel 7), то кристалл системной логики должен довольствоваться 14-нм технологией.
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По всей видимости, для процессоров Alder Lake-P будет заявлена поддержка USB 3.2, хотя ранее в новостях одновременно фигурировала и поддержка четырёх портов Thunderbolt 4. Сами мобильные процессоры должны сочетать до шести производительных ядер Golden Cove с восемью экономичными Gracemont. Графическая подсистема класса Intel Xe получит 96 исполнительных блоков. Платформа обеспечит поддержку DDR5 и PCI Express 5.0. Принято считать, кстати, что дискретные графические решения Intel Arc Alchemist первыми дебютируют именно в мобильном сегменте, но случится это не ранее следующего квартала. Анонс мобильных процессоров Alder Lake-P намечен на текущий квартал.