В настольном сегменте аналогичное событие произошло ещё в июле.

Японские блогеры разглядели в базе данных сертификационного органа USB-IF упоминания о наборе системной логики Intel, по формальным признакам напоминающем чипсет для мобильных процессоров Alder Lake-P. В силу особенностей компоновки, этот чипсет у мобильных процессоров данного семейства соседствует на одной подложке с кристаллом, содержащим вычислительные ядра и встроенную графику. Правда, если последние выпускаются по 10-нм технологии (Intel 7), то кристалл системной логики должен довольствоваться 14-нм технологией.

реклама

Источник изображения: USB-IF

анонсы и реклама RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -39 000р на MSI RTX 3080 Крутейшая 3060 Asus STRIX дешево в Ситилинке RTX 3080 подешевела на треть за неделю -20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке -35000р на RTX 3080 MSI Gaming Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU -17000р на RTX 3070 ASUS Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

По всей видимости, для процессоров Alder Lake-P будет заявлена поддержка USB 3.2, хотя ранее в новостях одновременно фигурировала и поддержка четырёх портов Thunderbolt 4. Сами мобильные процессоры должны сочетать до шести производительных ядер Golden Cove с восемью экономичными Gracemont. Графическая подсистема класса Intel Xe получит 96 исполнительных блоков. Платформа обеспечит поддержку DDR5 и PCI Express 5.0. Принято считать, кстати, что дискретные графические решения Intel Arc Alchemist первыми дебютируют именно в мобильном сегменте, но случится это не ранее следующего квартала. Анонс мобильных процессоров Alder Lake-P намечен на текущий квартал.