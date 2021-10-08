Полный отчёт о результатах третьего квартала Samsung Electronics опубликует только 28 октября, а сегодня она огласила только предварительные данные по размеру операционной прибыли и выручки. Первый из показателей в годовом сравнении вырос на 28% до $13,26 млрд, но не смог оправдать ожиданий аналитиков, которые рассчитывали на чуть большую сумму. Как поясняет CNBC, выручка компании в третьем квартале выросла на 9% до $61 млрд.
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Курс акций Samsung после открытия торгов на этом фоне вырос на 1%, но потом растерял всё преимущество и завершил день снижением на 0,14%. Поддержку бизнесу компании оказывали растущие цены на память и неплохой дебют новых моделей складных смартфонов в августе, но дефицит компонентов и проблемы с логистикой наверняка выступили факторами, ограничивающими рост финансовых показателей Samsung.