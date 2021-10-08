Вторая молодость.

Для немецкого сайта Planet3DNow.de подробное знакомство с будущими процессорами AMD до их анонса является делом чести, поэтому этот ресурс обратил особое внимание на появление в списках совместимых процессоров AMD на сайтах ASRock, MSI и ASUS упоминаний о моделях Vermeer степпинга B2.

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Источник изображения: MSI, Momomo_US

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Как удалось выяснить немецким коллегам, новый степпинг не приносит каких-либо новых функций или прироста быстродействия, но предлагает самой AMD какие-то усовершенствования в процессе производства кристаллов с вычислительными ядрами. Словом, пока сложно понять, чем новый степпинг может пригодиться энтузиастам, но исторически более свежие процессоры всегда разгонялись лучше. Предположение о подготовке AMD к выходу процессоров Ryzen с кеш-памятью 3D V-Cache в данном контексте тоже является привлекательной для обсуждения, но далеко уходить в этом направлении преждевременно.