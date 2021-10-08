С определённым умыслом, конечно.

В июле представители TSMC признались, что задумываются о строительстве первого в истории компании предприятия на территории Японии, но окончательное решение ещё не принято. Sony упоминалась в качестве одного из главных клиентов вероятного предприятия TSMC изначально, а на этой неделе издание Nikkei Asian Review сообщило, что Sony вложится в строительство предприятия TSMC на западе страны в префектуре Кумамото, где уже имеется предприятие Sony по выпуску датчиков изображения для цифровых камер данной марки.

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Источник изображения: DPReview

Помимо какой-то части из $7 млрд, необходимых для строительства предприятия в Японии, корпорация Sony выделит и соседний со своей фабрикой участок земли. Инвестиции позволят Sony претендовать на миноритарный пакет акций создаваемого совместного предприятия. Производственная площадка TSMC в Японии могла бы начать работу в 2023 или 2024 годах, как отмечает первоисточник. Японские власти тоже выделят на этот проект субсидии. Sony сможет использовать предприятие TSMC для изготовления собственной продукции. Ранее упоминалось, что тайваньский подрядчик станет единственной компанией, выпускающей на территории страны 16-нм чипы.