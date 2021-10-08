При этом она достигла рекордной суммы.

Подробные итоги квартала TSMC подведёт чуть позже, а пока компания отчитывается о результатах сентября, что с высокой степенью точности позволяет определить размер квартальной выручки. Если первый месяц календарной осени принёс компании около $5,4 млрд выручки, как поясняет Bloomberg, то за весь третий квартал компания выручила $14,8 млрд.

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Источник изображения: Bloomberg

Сентябрьская выручка в годовом сравнении увеличилась сразу на 20%. По мнению аналитиков Bloomberg, официальный квартальный отчёт TSMC поведает об операционной прибыли ниже $5,97 млрд, заложенных в прогнозе сторонних экспертов. Компания сейчас вынуждена концентрироваться на выпуске чипов для автомобильной отрасли, которые производятся с использованием зрелых техпроцессов, и это не так выгодно, как выпуск передовых компонентов. Замедление роста рынка смартфонов тоже подрывает финансовые показатели TSMC, как считают эксперты.

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Уже девятый месяц подряд сроки ожидания заказанных чипов увеличиваются – в сентябре они достигли 21,7 недели в среднем по отрасли. Полная версия квартального отчёта TSMC будет опубликована на следующей неделе. Она будет содержать статистику по соотношению используемых литографических процессов и сопровождать комментариями руководства компании.