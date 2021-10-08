Контрактные производители ноутбуков, как отмечает DigiTimes, не ждут хороших продаж от четвёртого квартала, поскольку прошедшие в начале октября в Китае национальные праздники не продемонстрировали традиционного подъёма спроса на данный вид продукции. Европейский и американский рынки, как считают источники, последуют примеру китайского, а потому итоги четвёртого квартала для производителей ноутбуков могут оказаться слабее прошлогодних.
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Возможно, предаваться пессимизму ещё преждевременно, ведь недавно Microsoft начала распространять операционную систему Windows 11, а основная часть новых ноутбуков использует именно её в качестве предустановленной программной платформы.