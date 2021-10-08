Агентство Reuters со ссылкой на заявления Илона Маска (Elon Musk) на собрании акционеров Tesla сообщило, что штаб-квартира компании будет перенесена в Остин, штат Техас, хотя предприятие по сборке электромобилей в Калифорнии не только сохранит свой профиль, но и сможет нарастить объёмы производства в полтора раза.
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Сам Илон Маск (Elon Musk) из Калифорнии перебрался в Техас ещё в прошлом году, выразив явное недовольство политикой местных властей, которые заставили Tesla на шесть недель остановить сборку электромобилей во время первого этапа пандемии. Сторонние эксперты нашли в переезде Маска скрытые мотивы – местное законодательство позволит ему существенно сэкономить на налоговых выплатах, а для богатейшего человека планеты это весомый довод.
Собственно, теперь и сама корпорация Tesla сможет получить выгоду от снижения бюрократической нагрузки, поскольку в штате Техас, по мнению некоторых источников, она ниже. Стартовая площадка аэрокосмической компании SpaceX тоже расположена в Техасе, поэтому концентрация контролируемых компаний в одном штате для Илона Маска принесёт определённую оптимизацию. В Калифорнии глава Tesla прожил около двадцати лет.